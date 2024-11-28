Російські штурмовики довго не живуть: Forbes пише, що в РФ "нарешті закінчуються люди"

Попри величезні втрати, російська армія зберігає свій імпульс на фронті. Це один із найбільших парадоксів цієї війни, однак він нестійкий.

Оскільки російські війська атакують по всій 800-мильній лінії фронту у 33-місячний війни РФ проти України, очікувана тривалість життя новобранця у ворожий армії після підписання контракту становить один місяць.

Про це йдеться у статті Forbes із посиланням на естонського аналітика Артура Рехі.

Втрати РФ

"Жорстоко коротка тривалість життя нових російських солдатів не повинна дивувати. Сповнений рішучості захопити якомога більшу частину України якомога швидше, Кремль кидає непідготовлені війська проти української оборони у погано керовані штурми без ключової підтримки", – мовиться в публікації.

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Зазначається, що вересень був найкривавішим місяцем для росіян, жовтень – не набагато кращим. Останніми місяцями добова кількість убитих і поранених окупантів часто перевищувала 1500 осіб. Згідно з урядовими джерелами США та офіційними українськими підрахунками, загалом Росія втратила від 600 тис. до 730 тис. військових, які були вбиті або поранені.

"Неймовірно, але поглиблення втрат не сповільнило просування Росії принаймні на двох критичних ділянках лінії фронту в Донецькій області на сході України", – звертають увагу автори.

Від вересня російські штурмові групи виконали серію ефективних флангових маневрів, які відкинули виснажений український гарнізон у місті Вугледар і дестабілізували всю лінію фронту на півдні Донеччини.

Зовсім нещодавно могутня російська сила з кількома повітряно-десантними та морськими бригадами та полками, а також північнокорейськими підкріпленнями – загалом близько 50 тис. або 60 тис. бійців – почала здавлювати український виступ площею 250 квадратних миль у Курській області.

"Те, що Росія може зберегти свій імпульс вперед на полі бою, незважаючи на катастрофічні втрати, є одним із найбільших парадоксів ширшої війни. Але є підстави вважати, що цей парадокс нестійкий. Є докази того, що в Росії нарешті закінчуються люди", – наголошується в матеріалі.

Стан російської економіки

Автори статті також розглянули стан російської економіки. Так, витрати на воєнний час зараз становлять понад 6% ВВП – це вдвічі більше, ніж витрачають США від власного ВВП, і втричі більше, ніж НАТО рекомендує витрачати своїм державам-членам.

Усі ці державні гроші, які вливаються у військові підприємства, призвели до того, що річна інфляція в Росії вийшла з-під контролю і зросла до 8%. Російський центробанк підвищив ключову ставку до 21%. Інвестиції у промисловість різко впали.

Заводи, які опинились під санкціями, не можуть знайти працівників.

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"Спецоперація (війна в Україні – ред.) перескеровує людей, і цю проблему швидко вирішити не вдасться", – заявив голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін.

Не дарма рубль падає – і то швидко. Від серпня російська валюта втратила третину своєї вартості до долара. Це падіння змусило центробанк РФ 27 листопада заморозити внутрішні покупки іноземної валюти.

"Україна повинна продовжити великоросійське відмирання"

Наприкінці 2023 року Міноборони Естонії підрахувало цифри та дійшло висновку, що Україна забезпечить поразку Росії 2025 року, ліквідувавши або поранивши 100 тис. російських військових 2024 року. Насправді українці могли ліквідувати або поранити близько 300 тис. росіян цього року.

"Щоб створити умови для такої собі перемоги, Україна повинна продовжити великоросійське відмирання", – йдеться в матеріалі.

Враховуючи труднощі України з мобілізацією її власні великі втрати – до 100 тис. загиблих і, можливо, 400 тис. поранених, за даними The Economist, – це може означати продовження того, українці робили від кінця 2023 року. Йдеться про торгівлю територією заради можливості завдати величезних втрат росіянам, які наступають.

"Якщо в цій стратегії є недолік, то це новообраний президент США Дональд Трамп, який обійме посаду в січні. За порадою кабінету міністрів, до складу якого ввійдуть недосвідчені дилетанти та проавторитарні теоретики змови, Трамп міг би пом’якшити санкції проти Росії, припинити допомогу США Україні та схилитися до українців, щоб вони благали про несприятливий мир саме в той момент, коли Росія стікає кров’ю, розбита і слабка", – резюмується у статті.

До слова, український генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що війська КНДР зазнали численних втрат на війні. Це свідчить про неефективність цих солдатів на фронті.

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