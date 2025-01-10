Російські силовики закликають Путіна до ескалації війни: чому - деталі від ISW

В Росії високопоставлені силовики та військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зауважують, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори. Росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили та техніки. Втім, військове командування РФ продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

"У грудні 2024-го середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися", - наголошують американські аналітики.

Незважаючи на це, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, аби вже цього року війна завершилася гідно для України.

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