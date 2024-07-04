Російські склади з технікою майже порожні: Коваленко розповів, як окупанти поповнюють втрати

Окупаційні війська Росії втрачають на війні проти України дуже багато техніки. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що ворог поки виходить у нуль по втратах – завдяки залишкам, які є на складах та центрах збереження старої радянської техніки.

Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

Російські склади із технікою майже спустошені. На думку експерта, 2024 рік для РФ міг стати критичним, зважаючи на брак забезпечення техніки.

"Росія по всьому світу шукає або радянську техніку, або російську, яку вона експортувала раніше багатьом країнам. Там також звертались і до Північної Кореї. Отже, з цим у Росії зараз ситуація критична", - зауважив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині – фото наслідків.

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