Російські снаряди знову били по Бахмуту та інших позиціях ЗСУ: Зеленський - про цинічне "різдвяне перемир'я" Путіна

Російські окупанти під час їхнього "різдвяного перемир'я" обстрілювали позиції українських військових. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що цими діями Росія вкотре показала світу свою брехливу сутність.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні 7 січня.

"І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав лідер України.

Зеленський вкотре наголосив, що лише вигнання російських окупантів із України означатиме відновлення тиші, безпеки та миру.

"Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру. Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ. І я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України! Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави! Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої перемоги. Слава Україні!", - підкреслив український політик.

"Різдвяне перемир'я" Путіна

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Путін наказав своїм військовим припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.

У Міноборони РФ заявили про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно має тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Наступного дня у Росії очікувано звинуватили Україну у недотриманні режиму "припинення вогню" на Різвдо, не згадуючи про обстріли окупантами. Про те, що російська армія не дотримується "перемир'я", яке ж самі запропонували, підтвердили у Пентагоні.

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