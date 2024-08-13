Російські солдати в Україні змушені пити воду з калюж — британська розвідка

Російські підрозділи, які воюють в Україні, ймовірно, відчувають дефіцит питної води. Деякі з них п'ють воду з калюж.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Зазначається, що пошкодження, завдані під час російських ударів по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призводять до перебоїв у водопостачанні, що загострились через спекотну погоду.

Крім того, у липні проросійський військовий блогер повідомив, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день. Це лише чверть мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.

Як наслідок російські пілоти, як повідомляється, зверталися за водою до місцевих жителів, повідомляє розвідка Британії.

У відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді.

"Це з великою ймовірністю призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Нестача води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, раніше британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в окупованому Бахмуті Донецької області.

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