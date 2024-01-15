Російські солдати воюють в Україні під дією наркотиків - Генштаб ЗСУ

Російські солдати все частіше відмовляються воювати, тому командування стимуює їх до дій за допомогою наркотичних препаратів.

Про це повідомив Генштаб.

"Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі. Так, за наявною інформацією, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у телефонних розмовах російські військові визнають, що під артилерійським вогнем ЗСУ гине багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" бойовий дух, відверто заявляючи, що ті йдуть на забій.

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