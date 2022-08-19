Російські солдати зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді - перехоплення розмови окупанта

Російські військові ґвалтують не лише на території України.

Російський військовий, підрозділ якого перебуває на Харківщині, розповів про те, що їхнє командування відмовляє їм в ротації, бо солдати, які мали їх замінити, зґвалтували трьох дівчат віком 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

Перехоплення розмови російського військового з його матір'ю оприлюднило сьогодні, 19 серпня, Головне управління розвідки Міноборони України.

"Зараз ті, які мали приїхати нас замінти, в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчаток: одній 14, 15 і 17 років. Через це сюди нікого більше не відправляють. Бо вони людей ґвалтують", - сказав окупант.

Він додав, що їхнє керівництво не відпускає підрозділ на ротацію, натомість вмовляє піти у відпустку на 10 днів з умовою, що ті повернуться на службу. Окупант додав, що написав заяву на звільнення разом із своїми товаришами по зброї.

Нагадаємо, окупанти почали чинити звірства навіть на території РФ: у Бєлгородській області побільшало заяв про зґвалтування.

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