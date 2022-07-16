Російські спецслужби активізувалися у Східній Європі через постачання зброї до України – розвідка

За даними української розвідки, російські спецслужби активізували роботу в країнах Східної Європи, аби визначати схеми постачання зброї до Україні.

Так, завдання агентів Росії – виявляти та відстежувати маршрути, якими відбувається постачання зброї до України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Для визначення схем доставки та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї", – йдеться в повідомленні.

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У розвідці додали, що у прикордонних з Україною регіонах спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів. Проте, отримуючи такі пропозиції про співпрацю, європейці одразу звертаються до поліції та органів безпеки.

Нагадаємо, в ГУР також підтвердили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав угруповування військ, які воюють в Україні. За даними розвідки, це підготовка до наступного етапу наступу.

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