Російські спецслужби можуть інсценувати злочини щодо цивільного населення Курської області – СБУ

Російські спецслужби поширюють фейки про українських військових у Курській області.

Російські спецслужби намагаються використати ситуацію в Курській області для поширення фейків і безпідставних звинувачень в бік українських захисників.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що найближчим часом російські спецслужби можуть вчинити інсценування злочинів, зокрема проти цивільних у Курській області, з метою звинуватити в них українських захисників.

Також зазначається, що спроби Росії інсценувати злочини не матимуть жодного впливу ані на наступальні дії ЗСУ, ані на міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, Олексій Смірнов, який тимчасово виконує обов'язки губернатора Курської області, на нараді у Путіна повідомив, що ситуація в Курській області важка і що під контролем ЗСУ перебувають 28 населених пунктів.

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