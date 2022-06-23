Російські спецслужби посилили свої кібератаки на союзників України - звіт Microsoft

Російські спецслужби посилили свої кібератаки на союзників України - звіт Microsoft

Компанія Microsoft виявила кібернапади на 128 організацій у 42 країнах, які підтримують Україну.

Російська розвідка збільшила кількість нападів на комп’ютерні мережі та посилила шпигунську діяльність проти урядів країн-союзниць України після війни, розв’язаної Кремлем у лютому 2022 року.

Про це йдеться у звіті компанії Microsoft, опублікованому в середу, 22 червня.

Найбільше кібернападів російські хакери здійснюють на США та Польщу. Здебільшого зловмисники нападають на урядові структури, але також є атаки на дослідницькі установи, гуманітарні організації, об'єкти критичної інфраструктури.

За минулі два місяці збільшилась кількість російських кібернападів на країни Балтії, Данію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Туреччину. Цілями ставали також міністерства закордонних справ країн НАТО.

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Приблизно 30 відсотків усіх атак були успішними.

Microsoft зареєстрував численні кібернапади російських хакерів на 48 установ та компаній в Україні.

Експерти компанії відзначають, що кібернапади є характерною рисою теперішньої війни Росії проти України. Перші масові атаки російських хакерів із застосуванням програми Foxblade відбулися 23 лютого, за лічені години до повномасштабного вторгнення. Це, на думку дослідників корпорації, свідчить про важливість кіберпростору в теперішній війні Росії проти України.

Нагадаємо, потужна кібератака, спрямована на державні сайти, портал "Дія" та онлайн-сервіси державних банків, яка сталася 15-16 лютого, була найбільшою в історії України.

Проросійскі хакери намагалися зірвати кібератакою "Євробачення"

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