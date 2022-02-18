Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації - українська розвідка

Нині з окупованих територій бойовики примусово вивозять населення до Росії.

Російські спецслужби замінували низку об'єктів в окупованому Донецьку, щоб влаштувати провокації.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - йдеться в повідомленні.

В українській розвідці закликали донеччан "не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом".

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей оголосили про примусове вивезення людей до Ростовської області Росії. Ідеться передусім про дітей, жінок та пенсіонерів. Водночас чоловіків від 18 до 55 років не випускають.

Одразу ж сталася перша провокація – біля головної будівлі "ДНР" у Донецьку підірвали автомобіль "начальника міліції". Ніхто з людей не постраждав. А на кадрах - стара машина на порожній стоянці.

Командування операції Об'єднаних сил примусове переміщення населення назвало відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія, країна-окупантка. Про це 18 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Президент РФ Володимир Путін уже навіть пообіцяв виділити кожному примусово вивезеному по 10 тисяч рублів.

Як і попереджала американська розвідка, ватажки терористів пояснюють це підготовкою Збройних сил України до нападу. І заявляють про дві, начебто, попереджені диверсії на хімоб'єктах в окупованій Горлівці. Українська влада та вище військове керівництво наголосило, що заяви бойовиків – повна провокація, а Збройні Сили України не планують наступальних операцій та обстрілів.

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Проросійські телеграм-канали та російські ЗМІ розганяють паніку - пишуть про масове вивезення людей, про нібито черги біля військкоматів, а на відео там з десяток людей.

Не вірити фейкам, які розповсюджують окупаційні сили, закликав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. За його словами, Україна не проводить і не планує жодних наступальних операцій на сході країни.

"Я звертаюсь до жителів тимчасово окупованих територій, не вірте брехні окупаційної влади. Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда", - сказав Залужний.

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