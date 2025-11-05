Російські спецслужби масово створюють фейкові сторінки “Спецпідрозділу Тимура” для дискредитації ГУР

Фейк / © ТСН.ua

Реклама

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські спецслужби розгорнули нову хвилю інформаційних атак. Їхня мета — дискредитація спецпідрозділів воєнної розвідки, зокрема “Спецпідрозділу Тимура”, який останнім часом став символом посилення спротиву всередині Російської Федерації.

За даними ГУР, російські пропагандисти створили фейкові Telegram-канали та сторінки у соцмережах, стилізувавши їх під офіційні ресурси спецпідрозділу. Один із таких каналів було зареєстровано 31 жовтня 2025 року, і він активно імітує комунікацію української сторони.

Також росіяни повторюють схему щодо інших добровольчих формувань. Зокрема, 16 березня 2024 року вони створили фейковий канал Російського Добровольчого Корпусу. Перше повідомлення там з’явилося 24 серпня 2024 року. Наразі кількість підписників цього фейкового ресурсу перевищує 130 тисяч — що більше, ніж у справжнього каналу РДК.

Реклама

У ГУР пояснюють: такі дії свідчать про зростання внутрішнього спротиву в РФ та страх Кремля перед розширенням руху опору.

“Саме тому фсб намагається хоч якось ‘воювати’ — фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під ‘інформаційні операції’”, — наголошують у воєнній розвідці.

ГУР МО України підкреслює, що офіційна комунікація “Спецпідрозділу Тимура” ведеться лише через офіційні ресурси воєнної розвідки України.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти планують активізувати інформаційні кампанії проти Заходу, спрямовані на підрив довіри до санкцій і посилення страхів перед ядерною загрозою.

Реклама

Ми раніше інформували, що у 2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.