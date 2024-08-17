Російські строковики на Курщині здалися в полон ЗСУ, щоб не бути вбитими кадирівцями — ЗМІ

Полонені російські солдати строкової служби "втекли" перед обстрілом і захопленням Курщини.

Російські строковики в Курській області здалися в полон Україні, щоб не бути вбитими кадировцями.

Про це пише Sky News.

Так, солдати російського 488-го стрілецького полку, переважно строковики, "втекли", коли зіткнулися з великим підрозділом українських військ.

Коли вони давали драпака, по них відкрили вогонь чеченські війська з боку Росії, які були там "щоб зупинити їхню втечу".

"Вони пішли в інший бік, повернулися до ворога і здалися. Тож ціла рота молодих призовників, 18-19-річних хлопців, здалася", - пише видання.

Нагадаємо, раніше Sky News писало, що російські військовополонені – переважно молоді строковики – значно поповнили обмінний фонд України. Так, неназваний офіцер ЗСУ розповів журналістам, що спить по 2-3 години на добу, бо мусить постійно вивозити полонених росіян.

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