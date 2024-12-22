Російські та українські сили мають просування біля Покровська, окупанти відчувають нестачу бронетехніки - ISW

Російські та українські війська нещодавно здійснили просування на південний захід від Покровська, продовжуючи активні наступальні дії в цьому районі 20 та 21 грудня.

Про це пише Інститут вивчення війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили контроль над позиціями в південній частині Піщаного (на південний захід від Покровська), що вказує на ймовірний попередній прорив російських військ до Піщаного з півдня.

Один із російських воєнних блогерів заявив, що російські війська просунулися в напрямку дороги Т-0515 Яснове-Костянтинопіль на південь від Покровська. Водночас російські сили провели наступальні дії на схід від Покровська біля Миролюбівки, Новоолександріївки та Проміня; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого, Даченського, Шевченка, Новоолексіївки та Нового Труда; а також на південний захід від Покровська біля Новоєлизаветівки, Новооленівки, Нововасилівки, Вовкового, Піщаного, Солоного та Українки.

Водночас, за словами російського військового блогера, українські сили здійснюють контратаки в напрямку Покровська.

Дефіцит бронетехніки у російських сил: штурм із використанням цивільних авто

Російські війська нещодавно провели моторизований штурм у напрямку Покровська, використовуючи цивільні автомобілі, що, ймовірно, свідчить про нестачу бронетехніки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують невдалий штурм зі складу зменшеної роти російських сил, які використовували вісім цивільних автомобілів на схід від Українки. Це свідчить про те, що російські сили, ймовірно, стикаються з гострим дефіцитом бронетехніки та танків у цьому напрямку.

Російське військове командування постійно демонструє готовність приймати значні втрати бронетехніки заради повільного та виснажливого просування в Україні. Проте цей епізод свідчить, що тривале виснаження значно знижує здатність російських сил використовувати механізоване обладнання в бойових діях.

Нагадаємо, російські війська просунулися в районі українського виступу в Курській області, зокрема до південно-східних околиць Дар'їно та північних околиць Кругленького

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