Російські танкери, що перевозять нафту, стали відключати трекери відстеження: намагаються обійти санкції

Така тенденція серед пов'язаних із Росією танкерів із сирою нафтою зросла на 600% порівняно з періодом до початку війни.

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, частково відправила в тінь танкери, які перевозять нафту.

Про це пише видання CNN Business.

Так, у міру затягування війни в Україні російські танкери, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти, дедалі частіше зникають із систем стеження.

"Темна активність", коли транспондери судів відключаються на кілька годин, у минулому розглядалася офіційними особами США як оманлива морська практика, яка часто використовується для ухилення від санкцій.

Така тенденція серед пов'язаних із Росією танкерів із сирою нафтою зросла на 600% порівняно з періодом до початку війни.

“Ми спостерігаємо сплеск кількості випадків, коли російські танкери навмисне відключають передачі, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцезнаходження та свій експорт”, - сказав в інтерв'ю генеральний директор Windward Амі Даніель.

Водночас, згідно з міжнародними правилами, судна, що перевозять нафтопродукти, повинні постійно тримати свої транспондери увімкненими.

Кораблі також можуть відключатися з міркувань безпеки, у тому числі при подорожі водами, що кишать піратами. Але Даніель, генеральний директор Windward, сказав, що це не причина, через яку зараз кораблі стають темними.

“Ці суди хочуть зникнути з радарів. З погляду дотримання вимог – це червоний прапор”, – сказав він.

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