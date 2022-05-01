Російські танки впритул обстрілюють багатоповерхівки у Маріуполі (відео)

У Маріуполі російські окупанти розстрілюють житлові будинку впритул з танків.

Загарбники стирають українське місто просто з лиця землі.

Моторошне відео опублікували захисники полку "Азов".

На кадрах видно, як російський танк впритул стріляє по одній із багатоповерхівок міста, яка вже й так стоїть майже зруйнована.

"На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - йдеться в повідомленні "Азову".

"Азовці" наголошують, що українських сил оборони у цьому будинку не було. Наступного дня після обстрілу окупанти вивели цивільних із руїн зруйнованого будинку. Подальша доля цих людей невідома