Російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму

Російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму

Бойове злагодження російських екіпажів, розрахунків, відділень з`єднань і військових частин продовжиться у військах Південного військового округу до лютого 2022 року.

Понад 1,5 тис. російських танкістів з`єднань і військових частин Південного військового округу (ПВО) провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму за п`ять днів бойового навчання.

Про це йдеться на сайті Міноборони РФ.

Вправи бойових стрільб виконувалися екіпажами з гармат сучасних танків Т-72Б3 і Т-90А з використанням штатних снарядів, а також з великокаліберного зенітного кулемета.

Російські танкісти вдосконалювали навички в ураженні мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок і безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2 тис. м.

Зокрема, танкові екіпажі провели навчання в Ростовській області та в окупованому Росією Криму.

"На танкодромах механіки-водії виконували вправи з водіння танків по пересіченій місцевості з подоланням природних перешкод, у тому числі протитанкових ровів і загороджень. Планом бойової підготовки екіпажів бойових машин передбачено вивчення тактики бою танкових підрозділів в наступі і обороні в денний і нічний час доби", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "бойове злагодження" екіпажів, розрахунків і відділень з`єднань і військових частин продовжиться у військах ПВО до лютого 2022 року.

Як повідомляло видання The Washington Post, американська розвідка виявила, що Кремль нібито планує наступ на Україну на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій. Українська сторона розглядає можливість нового нападу Росії, який, найімовірніше, може припасти на кінець січня.