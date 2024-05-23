Російські терористи користуються браком можливостей знищувати пускові установки РФ: Зеленський про атаку на Харків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за черговою атакою російських терористів на Харків і Люботин, що призвела до жертв, стоїть відсутність необхідної кількості засобів ППО і можливості для Сил оборони знищувати пускові установки РФ на її території.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі", – повідомив президент у Telegram.

Зеленський зазначив, що екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога

"Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", – наголосив він.

Ворог вдарив по Харкову та Люботину 15 ракетами / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті.

"І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", – резюмував очільник держави.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали 10 ударів по місту. Зокрема, під удар ворога потрапили приватне підприємство та транспортна інфраструктура. Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи, постраждали до двох десятків людей.