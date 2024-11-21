Російські терористи почали бити міжконтинентальними ракетами: Берлінська заявила про новий етап війни

Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, тож це є переходом на новий етап війни.

Про це заявила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська.

"Російські терористи почали бити міжконтинентальними ракетами. Це, безумовно, переводить нас на ще один, новий етап війни. Треба позбутися залишків іллюзій, вони йтимуть до кінця", – написала вона.

Також волонтерка закликала українців позбутися іллюзій і якнайшвидше усвідомити реальність, щоб встояти і вижити.

"І чим швидше ми усвідомимо реальність, що або вони, або ми, тим краще для нас", – додала Марія Берлінська.

Вранці 21 листопада РФ завдала удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Повітряні сили деталей не повідомили, але є інформація, що це була нова ракета, яку застосував ворог, про що заявив президент України Володимир Зеленський.

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