Російські терористи випустили по Миколаєву 9 ракет - мер розповів про наслідки обстрілів

Російські окупанти в ніч проти 19 вересня обстріляли Миколаїв 9 ракетами.
Через це пошкоджень зазнали 40 будинків приватного сектору в місті.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У всіх них пошкоджена покрівля і загалом вибито 106 вікон. У деяких будинках також понівечені вхідні двері та стеля у приміщеннях. Також від обстрілів постраждали два багатоквартирні будинки. У них вибито більше 20 вікон та пошкоджені вхідні двері. Вікна повилітали і в приміщенні спортивної школи", - повідомив мер міста.
Нагадаємо, Росія крилатою ракетою "демілітаризувала" гараж на Миколаївщині.
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