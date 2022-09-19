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Російські терористи випустили по Миколаєву 9 ракет - мер розповів про наслідки обстрілів

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Російські терористи випустили по Миколаєву 9 ракет - мер розповів про наслідки обстрілів

Фото: Суспільне

Російські окупанти в ніч проти 19 вересня обстріляли Миколаїв 9 ракетами.

Через це пошкоджень зазнали 40 будинків приватного сектору в місті. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"У всіх них пошкоджена покрівля і загалом вибито 106 вікон. У деяких будинках також понівечені вхідні двері та стеля у приміщеннях. Також від обстрілів постраждали два багатоквартирні будинки. У них вибито більше 20 вікон та пошкоджені вхідні двері. Вікна повилітали і в приміщенні спортивної школи", - повідомив мер міста. 

Нагадаємо, Росія крилатою ракетою "демілітаризувала" гараж на Миколаївщині

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