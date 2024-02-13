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Російські тг-канали поширюють інформацію про удар по полігону ЗСУ під Селидовим: коментар України

Російські тг-канали поширюють інформацію про удар по полігону ЗСУ під Селидовим: коментар України

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

У ЗСУ спростовують фейк російських телеграм-каналів та ЗМІ про удар по полігону під Селидовим на Донеччині, внаслідок якого начебто загинуло багато мобілізованих.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосив Тарнавський.

Він пояснив, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. За його словами, вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб.

"Щодо обстрілів московитами Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ “Ураган” по смт Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає", - підсумував він.

Нагадаємо, за Авдіївку тривають важкі бої. Окупанти хочуть взяти місто до "виборів" Путіна. Український журналіст показав, який вигляд зараз має Авдіївський коксохім.

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