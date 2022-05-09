Російські Ту-22 випустили по Одещині гіперзвукові ракети, які влучили в туристичні будинки: є поранені

Ввечері 9 травня російська армія вкотре завдала ракетного удару по Одеській області.
Речник ОВА Сергій Братчук зауважив, що росіяни починають інтенсивно проводити повітряну розвідку.
Про це він розповів у відеозверненні у понеділок, 9 травня.
"Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по місту та області, намагаючись знищувати об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам ППО за бойову роботу", - повідомив речник ОВА.
В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що по області РФ випустила три гіперзвукові ракети, внаслідок чого зруйнована туристична інфраструктура. Через ворожий удар поранені двоє людей.
"3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи, які доправлені до лікарні. Триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку", - зауважили в ОК.
На місці авіаудару Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Нагадаємо, окупанти розстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя.
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