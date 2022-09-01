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Російські вертольоти К-52 вдарили по житлових кварталах Енергодара - ГУР

Російські вертольоти К-52 вдарили по житлових кварталах Енергодара - ГУР

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Російські вертольоти К-52 вдарили по житлових кварталах Енергодара - ГУР

Фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються зірвати візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Група російських вертольотів К-52 вранці 1 вересня завдала ударів по житлових кварталах Енергодара в Запорізькій області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території Запорізької атомної електростанції та атомних реакторів.

"Сьогодні на ЗАЕС має розпочатися Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з головою Рафаелем Ґроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної Кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - повідомили в ГУР.

© Дмитро Орлов - міський голова Енергодара
Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Нагадаємо, російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара в Запорізькій області. Окупанти гатять з мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

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