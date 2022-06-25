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Російські гелікоптери некерованими ракетами обстріляли прикордоння Сумської області

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Російські гелікоптери некерованими ракетами обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: Прес-служба МВС України

Два російські гелікоптери 25 червня обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє МВС України.

"Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади. Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вночі та вранці 25 червня Росія "закидала" Україну ракетами, які запускала з території Білорусі та акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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