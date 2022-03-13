Російські вертольоти та винищувачі: що мінусувала протиповітряна оборона України за добу

Російські вертольоти та винищувачі: що мінусувала протиповітряна оборона України за добу

Ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях.

12 березня 2022 року по кількох військових об’єктах Повітряних Сил завдано потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети росіян перехоплено протиповітряною обороною.

Про це інформує у повідомленні у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Втім, більшість з ракет потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Проте ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, російські колони на марші та інші цілі.

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Крім того, протиповітряна оборона держави відмінусувала:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

"Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця", - йдеться у повідомленні військової авіації.

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