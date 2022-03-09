Російські винищувачі здійснили авіаналіт на місто Ізюм: атака не вдалася

Російські винищувачі здійснили авіаналіт на місто Ізюм: атака не вдалася

Літаки відступили.

Ввечері 8 березня російська армія здійснила авіаналіт на місто Ізюм у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської військової державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські винищувачі з міста Белгород близько 21:25 здійснили авіаналіт на місто.

"У результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони Збройних сил України літаки відступили і взяли зворотній курс", - йдеться у повідомленні очільника області.

Втрати серед особового складу ЗСУ немає, наголосив він.

Наразі тривають бойові дії на Ізюмщині. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

До слова, місто Харків повністю перебуває під обороною Збройних сил України. Ворог не робить активних наступальних дій, повідомляють в ОВА. Втім, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста

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