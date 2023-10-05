Російські війська 78 разів обстріляли Херсонщину: куди влучили, чи є постраждалі

Російські окупанти влаштували 78 обстрілів Херсонської області протягом 4 жовтня та завдали авіаударів по регіону в ніч проти 5 жовтня.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.

Протягом 4 жовтня російська армія 78 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. Серед цих атак були два ракеті удари.

Сам Херсон ворог обстріляв, випустивши 25 снарядів.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Окупанти поцілили по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області та в будівлю навчального закладу в Херсоні.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей зазнали поранень.

Окрім того, в ніч проти 5 жовтня, а саме близько 03:00, російські загарбники вдарили з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

До слова, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе в ніч проти 5 жовтня. Так, ворог запустив 29 безпілотників Shahed, з яких 24 були збиті силами ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що сталося вночі та вранці? Новини 8:00 5 жовтня 2023 року

Читайте також: