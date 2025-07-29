Російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ: є загиблі та поранені

Російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ / © Кордон

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Сьогодні, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося уникнути втрат.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.

Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці події працюють усі екстрені служби, пораненим оперативно надається необхідна медична допомога.

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«Для з’ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування», — зазаначають у ЗСУ.

Якщо слідство встановить, що загибель або поранення військових сталися через недбалість чи прорахунки посадових осіб, винні неминуче понесуть відповідальність. Командування вживає додаткових заходів безпеки для збереження життя та здоров’я особового складу під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.