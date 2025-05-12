Російські війська атакували Україну: скільки дронів збили Сили ППО

Атака "Шахедами" / © t.me/SJTF_Odesa

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У ніч на 12 травня противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — Крим. Збито 55 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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«Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни», — зазначили у ПС ЗСУ.

Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Нагадаємо, ввечері 7 травня російські війська здійснили третю за добу атаку, запустивши 31 ударний БпЛА та безпілотники-імітатори з району Міллерово (РФ). Сили ППО збили 20 ворожих «Шахедів» на півночі та в центрі країни. 6 дронів-імітаторів були «локаційно втрачені». Наслідки атаки відчули на Черкащині.

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Станом на 8:00 8 травня у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не фіксувалися. Але протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.