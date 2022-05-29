Російські війська блокують цивільне судноплавство у Чорному морі – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті протягом 95-го дня повномасштабної війни Росії проти України.

Зокрема, захисники повідомили, що відбувається в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Так, кораблі чорноморського флоту Російської Федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня.

Також повідомляється, що ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму. На човнах було 12 рибалок.

У Чорному морі виловили трофеї із затонулої "Москви"

Читайте також: