Російські війська блокують цивільне судноплавство у Чорному морі – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті протягом 95-го дня повномасштабної війни Росії проти України.
Зокрема, захисники повідомили, що відбувається в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Так, кораблі чорноморського флоту Російської Федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня.
Також повідомляється, що ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо, російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму. На човнах було 12 рибалок.
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