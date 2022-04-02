Російські війська блокують низку міст Сумської області: проводять рейди

В одному з сіл загарбники влаштували пошук зброї.

Російські військові станом на 2 квітня блокують в’їзд із Бурині та оточили блокпостами Путивль Сумської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі також зазначили, що в селищі Юр’єве окупанти проводять рейди задля перепису населення та пошуку зброї.

Нагадаємо, раніше 2 квітня повідомлялося, що окупанти залишаються в Сумській області на території від Білопілля до Конотопу, де окопуються. До Конотопського району з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ.

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