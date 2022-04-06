Російські війська бояться, що світ побачить пекло, яке вони влаштували в Маріуполі - Зеленський

Водночас, він наголосив, що окупанти не зможуть заховати тіла вбитих українців, оскільки їх тисячі.

Російські війська не пропускають українські гуманітарні вантажі до Маріуполя, аби приховати від усіх, скільки мирних жителів міста вони знищили.

Про це в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk розповів президент України Володимир Зеленський.

"Одна з головних причин, чому ми не можемо завезти гуманітарні вантажі в Маріуполь, саме через те, що бояться, поки там все не зачищено російськими військами. Дуже всі бояться, що світ побачить, що там. Я думаю, що там трагедія. Я думаю, що там місце пекла. Я думаю, що там... Я знаю, що там не десятки, а тисячі вбитих людей. Різних. І ми знаємо про тисячі поранених. І на жаль, ми повинні констатувати, що вони тільки додаються щоденно. Вони не зменшуються. І я думаю, що це головна причина.

Ще раз повторю - не пускають туди гуманітарні вантажі. Ми розуміємо точно, скільки військових там загинуло і скільки військових поранено. Але ми не знаємо цифр, скільки цивільних з нами вже немає, скільки маріупольців закінчили так трагічно своє життя.

Але все одно вони не зможуть все це заховати. І всіх-всіх поховати українців, які загиблі і поранені. Це просто така кількість, це тисячі людей. Це неможливо зробити. І я думаю, що ми все це побачимо. Обов'язково побачимо, коли зможемо зайти в наше українське місто", - сказав Зеленський.

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