Російські війська цілеспрямовано б'ють по Кривому Рогу: в ISW розповіли чому 

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ударами по гідротехнічних спорудах місті росіяни намагаються підірвати плацдарм ЗСУ в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські сили, ймовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоб підняти рівень води і "підірвати" український плацдарм на півночі Херсонщини", - вважають в ISW.

Фахівці наголошують, що це може загрожувати українським логістичним шляхам так само, як українська армія загрожує російським переправам через Дніпро.

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

Читайте також: