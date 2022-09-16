Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські війська цілеспрямовано б'ють по Кривому Рогу: в ISW розповіли чому 

Дата публікації
Перегляди
8383
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські війська цілеспрямовано б'ють по Кривому Рогу: в ISW розповіли чому 

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Російська армія неспроста гатить по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ударами по гідротехнічних спорудах місті росіяни намагаються підірвати плацдарм ЗСУ в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські сили, ймовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоб підняти рівень води і "підірвати" український плацдарм на півночі Херсонщини", - вважають в ISW.

Фахівці наголошують, що це може загрожувати українським логістичним шляхам так само, як українська армія загрожує російським переправам через Дніпро.

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

Читайте також:

Деталі контрнаступу на Харківщині від українського військового - Нічна варта

Деталі контрнаступу на Харківщині від українського військового - Нічна варта

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація