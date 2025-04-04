Війська РФ далі просуваються біля кордону Сумської та Курської областей: деталі від ISW

Курська область. / © Associated Press

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Російські війська нещодавно просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей. Зокрема, в північне Гуєво, що на південь від Суджі.

Про цей йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до Олешні Курської області та на схід від Басівки Сумської області. Втім, аналітики ISW не можуть підтвердити це.

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За інформацією російських джерел, бої тривають на півночі Сумської області на північний схід від міста Суми - поблизу Басівки та Журваки. Тим часом українські сили контратакували на північ від міста Суми поблизу Веселівки.

Крім того, війська РФ продовжили наступальні дії на північному заході Бєлгородської області, але не просунулися. Бої тривали на північний захід від Бєлгорода біля Демидівки та Поповки.

Як повідомляли в ДПСУ, армія РФ намагається прорватися через кордон на Сумщині. Найбільше спроби прориву фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка.

Дата публікації 20:15, 02.04.25 Кількість переглядів 113 У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3