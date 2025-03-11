Російські війська готуються до наступу на Суджу: подробиці ISW

Російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 10 березня показують, що російські підрозділи просунулися в центральну частину Мартинівки, що на північний схід від Суджі. Крім того, вважають аналітики, загарбники, ймовірно, готуються до наступу.

Так звані російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід та північ від Суджі. Зокрема, Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу Ложку. Втім, в ISW не знайшов підтверджень цим заявам. Російські "воєнкори" також повідомляють, що їхня армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мелове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна активно посилює угруповання в Курській та Сумській областях додатковими підрозділами безпілотних систем та засобами радіоелектронної боротьби.

Тим часом речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що ЗСУ відбивають російські атаки в напрямку Новенького та Журавки. Також, з його слів, військові РФ намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги Н-07 Суми-Суджа. Демченко зауважив, що наразі російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України.

Раніше повідомлялося, що армія РФ активізувала наступ в Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні. Сталося це після того, як США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

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