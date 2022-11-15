Російські війська готуються до нової битви за Маріуполь – голова ОВА

Наразі РФ концентрує свої сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські війська готуються до нової битви за Маріуполь і біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин.

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у ефірі телемарафону.

"Вони (окупанти – ред.) готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України ­– Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", – запевнив Кириленко.

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Він також поінформував, що російська армія концентрує свої сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там загарбники хочуть отримати бодай якусь "перемогу" та перетворити її на пропаганду.

Нагадаємо, ЗСУ можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, опісля стартує звільнення Криму.Такий прогноз дав генерал-лейтенант зі США Бен Годжес.

Військовий експерт Михайло Самусь теж гадає, що після звільнення Херсонщини ЗСУ зможуть скерувати свої сили на Мелітополь, Маріуполь і північну частину Донбасу.

Водночас вже відомо, що російські окупанти готуються до оборони Мелітополя і будують там фортифікаційні споруди.

За прогнозами американських аналітиків, після відступу з Херсону російських військ вони можуть активізуватися на Донецькому напрямку.

Доля Маріуполя

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