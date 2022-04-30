Російські війська готуються до ще більшої активізації бойових дій на сході України – Міноборони

Російські війська готуються до ще більшої активізації бойових дій на сході України – Міноборони

Російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках та готуються до ще більшої активізації бойових дій.

Найбільша активність російських окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 30 квітня.

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"Противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні. Основна мета противника наразі залишається незмінною – це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим", – розповів речник Міноборони.

Він також зазначив, що російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках. Найбільша активність окупантів зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зафіксовані також ознаки підготовки російських військових до ще більшої активізації бойових дій, на що вказують окремі підготовчі дії окупантів. Наприклад, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий шпиталь. А в Ростові-на-Дону на території військового клінічного госпіталю розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військових.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 29 квітня на території Донбасу було відбито 14 атак російських військ, вони безуспішно намагалися наступати на Попасну і Новомихайлівку.

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