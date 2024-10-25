Російські війська готуються зустрічати бійців КНДР: ГУР перехопило розмови

Північнокорейських солдатів під умовною назвою батальйон "К" перекинуть на Курський напрямок.

ГУР Міноборони України перехопило розмови російських військових, які обговорюють підготування до приймання та розподілу північнокорейських військових на Курському напрямку.

Аудіозапис військова розвідка опублікувала в Мережі.

Головне управління розвідки перехопило розмови російських бійців з 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії, яка воює на Курському напрямку.

На записах окупанти обговорюють підготування до приймання та розподілу бійців з КНДР (умовна назва – батальйон "К") на Курському напрямку.

Як з’ясували в ГУР, для організації взаємодії росіяни планують закріпити одного перекладача та трьох своїх бійців за кожними 30 північнокорейськими військовими. Водночас загарбники мають сумніви щодо можливості забезпечити солдатів з КНДР російським командним складом.

За даними розвідки, кількість перекинутих до Росії північнокорейських військових зараз становить близько 12 тис. осіб. Серед них є 500 офіцерів, зокрема три генерали.

ГУР перехопило розмови окупантів про бійців з КНДР

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перші війська з КНДР почнуть брати участь у бойових діях вже 27-28 жовтня.

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