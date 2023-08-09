Російські війська імітують вихід із Нової Каховки: Гуменюк розкрила мету противника

Російські війська імітують вихід з Нової Каховки Херсонської області та переміщуються углиб окупованої території, аби викликати бажані для них рухи Сил оборони.

Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона нагадала, що вони таку тактику застосовували із Олешками Херсонської області, а потім зненацька туди повернулись.

"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш укріпленими, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже добре знаємось на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", – сказала вона.

Гуменюк пояснила, що противник шукає тактику, яка спрацює, тому знову вдалися до старого прийому.

"З цим пов'язане і посилення обстрілів Почайківського напрямку, щоб перемикнути туди нашу контрбатарейну боротьбу, посилення обстрілів безпосередньо Херсона, як обласного центру і місця скупчення людей, та інших населених пунктів, де наші вороги намагаються точково позначити необхідність присутності Сил оборони", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, ЗСУ мають успіх під час наступу та закріплюються біля Урожайного, Приютного та Вербового.

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