Російські війська кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району

Російські війська кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району

Російські війська протягом 14 травня кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району Дніпропетровської області. Постраждалих немає.

Окупанти не можуть увійти на територію Дніпропетровської області, бо захист рубежів суттєво посилений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, вдаючись до таких обстрілів, загарбники хочуть "скувати" українських захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки. Голова облради запевнив, що українські війська здатні впоратися з усіма провокаціями.

Також читайте Окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії

Водночас міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив про ракетний обстріл.

"Сьогодні протягом дня один раз була обстріляна наша територія. Ракета впала за межами населеного пункту, жоден населений пункт, жодна людина не постраждали. Хлопці гарно відпрацювали по Херсонському напрямку, трошки перемішали з землею нечисть", – сказав мер у відеозверненні.

Він додав, що на території громади російських військ немає, межі перебувають під надійним захистом ЗСУ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Дніпропетровській області понад 140 ракет. У результаті загинули 17 осіб. Пошкоджено близько 300 будівель.

Бізнес, який ледь не знищили російськими ракетами: історія квіткового фермера Сергія Молчанова

Читайте також: