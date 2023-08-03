Російські війська контратакували ЗСУ на півдні, щоб повернути раніше втрачене положення

За словами Ковальова, російська армія несе значні втрати під час українського наступу.

Українські війська на південному фронті відбили контратаки російських військових, які захотіли повернути раніше втрачені території.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук вранці 3 серпня.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне – Благодатне та західніше Старомайорського", - розповів він.

За словами Ковальова, російська армія несе значні втрати, також здійснює переміщення підрозділів та застосовує резерви.

За останніми даними від Генерального штабу, протягом доби відбулося 44 бойових зіткнення між українською та російською арміями. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Урожайне – Благодатне та Старомайорське на мапі. ФОТО: Deepstatemap

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ великою ціною! Ситуація на Бахмутському напрямку

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