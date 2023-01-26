Російські війська масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях без жодного обліку

Мета ворожого командування – приховати втрати та позбавити пільг сім’ї загиблих.
Через великі втрати на фронті в Україні російські війська спалюють тіла своїх загиблих у мобільних крематоріях.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані ГУР.
"Враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв", – йдеться в заяві.
Зазначається, що кремації загиблих бійців відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл.
Маляр пояснила, що таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу і позбавляє сімей загиблих пільг та компенсацій, які так розрекламувала пропаганда.
Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України станом на 26 січня становлять близько 123 860 осіб. Лише за попередню добу було ліквідовано 780 окупантів.
Водночас видання The Sun з посиланням на американську розвідку 20 січня інформувало про втрати РФ у 188 тис. осіб. Тобто за ці місяці війни в Україні Росія втратила майже стільки ж бійців, скільки США за 8 років війни у В’єтнамі.
А речник Сил оборони на Східному напрямку Сергій Череватий повідомив, що за останні два місяці росіяни в районі Бахмута втратили таку ж кількість живої сили, як під час двох Чеченських війн.
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