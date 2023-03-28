Російські війська мають незначні успіхи у Бахмуті - американські аналітики (карта)

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що війська Російської Федерації досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута Донецької області. Також окупанти продовжували атаки в місті та його околицях.

Про це повідомляється у свіжому звіті ISW.

На відеозаписах з геолокацією, що опубліковані 24 та 26 березня, видно, що росіяни, ймовірно, просувалися кількома вулицями на північному заході Бахмута.

За даними російських засобів масової пропаганди, бойовики групи "Вагнера" просунулися в межах комплексу АЗОМ на півночі Бахмуту. На кадрах із геолокацією за 27 березня видно, як керівник "Вагнера" Євген Пригожин відвідує школу №5 недалеко від центру.

Фото ISW.

Також російські блогери стверджували, що 26 березня бойовики ПВК вийшли до залізничної лінії на півночі Бахмута та продовжили наступ у межах міських районів на півночі та південному заході міста.

Війська РФ також провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та на південно-західній околиці Донецька біля Мар'їнки. Російські джерела також стверджували, що 26 березня окупанти вирушили на північну околицю Мар'їнки та продовжили бої за населений пункт, а також просунулися на північ від Новомихайлівки, приблизно за 10 км на південь від Авдіївки.

Фото ISW.

Бої за Бахмут

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Бої не припиняються, але ситуація під контролем ЗСУ. Росія вкладає багато ресурсів в оточення міста.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський каже, що окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

У ЗСУ наголошують, що змогли стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Водночас продовжують точитися важкі бої на Лимансько-Куп'янському напрямку.

За словами консультанта комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Івана Ступака, Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрали для себе російська армія. Найближчими тижнями вони стануть для ворога "перспективою номер один".

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