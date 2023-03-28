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Російські війська мають незначні успіхи у Бахмуті - американські аналітики (карта)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські війська мають незначні успіхи у Бахмуті - американські аналітики (карта)

Фото: Associated Press

Окупанти просувалися кількома вулицями.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що війська Російської Федерації досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута Донецької області. Також окупанти продовжували атаки в місті та його околицях.

Про це повідомляється у свіжому звіті ISW.

На відеозаписах з геолокацією, що опубліковані 24 та 26 березня, видно, що росіяни, ймовірно, просувалися кількома вулицями на північному заході Бахмута.

За даними російських засобів масової пропаганди, бойовики групи "Вагнера" просунулися в межах комплексу АЗОМ на півночі Бахмуту. На кадрах із геолокацією за 27 березня видно, як керівник "Вагнера" Євген Пригожин відвідує школу №5 недалеко від центру.

Фото ISW. / ©
Фото ISW.

Також російські блогери стверджували, що 26 березня бойовики ПВК вийшли до залізничної лінії на півночі Бахмута та продовжили наступ у межах міських районів на півночі та південному заході міста.

Війська РФ також провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та на південно-західній околиці Донецька біля Мар'їнки. Російські джерела також стверджували, що 26 березня окупанти вирушили на північну околицю Мар'їнки та продовжили бої за населений пункт, а також просунулися на північ від Новомихайлівки, приблизно за 10 км на південь від Авдіївки.

Фото ISW. / ©
Фото ISW.

Бої за Бахмут

Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Бої не припиняються, але ситуація під контролем ЗСУ. Росія вкладає багато ресурсів в оточення міста.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський каже, що окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

У ЗСУ наголошують, що змогли стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Водночас продовжують точитися важкі бої на Лимансько-Куп'янському напрямку.

За словами консультанта комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Івана Ступака, Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрали для себе російська армія. Найближчими тижнями вони стануть для ворога "перспективою номер один". 

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Дата публікації
Перегляди
2469
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