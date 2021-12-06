Російські війська можуть напасти на Україну з трьох сторін - NYT

Також відзначають активізацію проросійської пропаганди у соціальних мережах.

Війська Росії можуть вдатися до тристороннього вторгнення в Україну: з північного сходу, півдня або заходу.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова представника адміністрації США.

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За словами одного з чиновників, РФ розкинула свої війська на північному сході, півдні й заході від України. Таким чином Росія може вдатися до "кліщового" вторгнення в країну.

Окрім цього, як пише видання, в адміністрації США нагадали про посилення кіберактивності з боку Росії та хакерські атаки на енергетичні компанії України. Також відзначили активізацію проросійської пропаганди у соціальних мережах, яка була перед окупацією у 2014 році Криму та частин Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild із посиланням на джерела в НАТО та спецслужбах повідомляло про три фази можливої війни. Один із високопоставлених офіцерів розповів Bild, що існують детальні плани вторгнення, вони "лежать у шухляді, а Путін ще не вирішив, будуть вони реалізовані чи ні".

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