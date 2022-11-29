Російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Втім, мета таких дій - продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхня екскалацію.

Про це повідомляють у звіті ISW.

У свєму звіті аналітики згадали попередження українського президена Володимира Зеленського щодо нових атак. Про це глава держави заявив 27 листопада.

Крім того, в ISW навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій. Зазначається, що це є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу РФ у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - наглошують в Інституті вивчення війни.

До слова, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що українцям треба вже від сьогодні бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, адже на підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від семи до 14 днів.

Нагадаємо, м іністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за 9 місяців війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% ракетних ударів припали саме на цивільні об'єкти. Окупанти знищують житлові будинки, транспортну та енергетичну інфраструктури.

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