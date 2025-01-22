Російські війська можуть зайти на Дніпропетровщину: експерт про наступ РФ на Донбасі

Окупанти намагаються захопити Покровськ.
Армія РФ намагається спочатку перерізати всі логістичні шляхи до Покровська на Донеччині, а вже потім провести наступ на саме місто. У межах цієї операції росіяни можуть зайти на територію Дніпропетровської області.
Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".
З його слів, навколо Покровська наразі "не напівоточення, але ситуація напружена".
"Російська окупаційна армія зараз здійснює операцію з охоплення Покровська. Зараз їхня найближча мета - перерізати всі логістичні шляхи ЗСУ до Покровська, які ведуть до Дніпропетровської області. В межах цих дій росіяни можуть зайти на територію Дніпропетровської області. Це реальність, до якої нам напевно доведеться звикнути, оскільки ворог там продовжує тиснути на наші позиції", - пояснив Попович.
За його словами, російські війська шукають слабкі місця в обороні ЗСУ на Покровському напрямку і намагаються просуватись на таких ділянках фронту.
"Зараз таке просування відбувається у бік Дніпропетровської області. Тому, в рамках їхнього обхідного маневру вони можуть зайти на територію Дніпропетровщини", - додав Попович.
Як повідомлялося, росіяни сунуть на Покровськ на Донеччині. Наразі немає жодних ознак того, що армія Російської Федерації найближчим часом візьме місто в оточення або напівоточення.
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