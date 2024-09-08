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Російські війська на фронті випробовують нову технологію проти ЗСУ: в ISW розповіли про пастку

Російські війська на фронті випробовують нову технологію проти ЗСУ: в ISW розповіли про пастку

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За заявою компанії, російські війська випробовують цю технологію на Запорізькому напрямку в Україні.

Росіяни розробили технологію "ковзних перешкод", яка змушує українські безпілотники втрачати зв'язок зі своїми операторами.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Аналітики посилаються на кремлівське пропагандистське видення ТАСС, яке заявило, що російські фахівці з компанії "Ступор" розробили технологію так званих "ковзних перешкод". Вона нібито змушує українські безпілотники втрачати зв'язок зі своїми операторами.

Зазначається, що представник компанії заявив на полях Всеросійських зборів операторів бойових безпілотників, що ця нова технологія створює "ешелонований захист", який дозволяє російським військам легше перехоплювати частоти українських безпілотників, які постійно змінюються. За заявою компанії, російські війська випробовують цю технологію на Запорізькому напрямку в Україні.

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська контратакували на Торецькому напрямку та повернули втрачені позиції.

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