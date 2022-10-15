Російські війська на Херсонщині чекають на втечу: Подоляк розчарував очікування Путіна

Окупанти зайняті тим, що ділять і вивозять награбоване, а не вгризаються зубами в Херсон.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк описав ситуацію на півдні України 15 жовтня та повідомив, що російські війська очікують на втечу.

Про це він написав у Мережі.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі", – поінформував Подоляк.

"Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", – зазначив радник голови ОП.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення щонайменше 5 населених пунктів на Херсонщині: у Новоолександрівській, Великоолександрівській та Борозенській громадах.

Водночас російські військові скаржаться через "надто потужний" спротив ЗСУ та місцевих у Херсонській області. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов українською розвідкою.

Окупанти тікають з Херсонщини, залишаючи там цілі арсенали зброї. Так, у звільнених населених пунктах виявлено ворожі боєприпаси до РСЗВ.

Як повідомили в ОК "Південь", на поки що окупованих територіях півдня російські війська викрадають техніку, гроші та навіть людей.

Контрнаступ на Херсонщині – звільнено щонайменше 5 населених пунктів

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