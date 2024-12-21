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Російські війська намагалися штурмувати правобережжя Херсонщини: деталі від ЗСУ

Російські війська намагалися штурмувати правобережжя Херсонщини: деталі від ЗСУ

Херсон. / Фото: Associated Press

ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

Росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, спроба штурму для російських військових виявилась невдалою. Своєю чергою, ЗСУ уважно стежать за подіями на цій ділянці фронту - на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ціль Путіна до інавгурації президента США (Дональда Трампа - Ред.) зробити так, аби для переговорів у них було більше козирів. При цьому треба розуміти: як тільки ворог відчує десь якусь слабину, він може перекинути туди резерви. Резерви у них є, вони накопичуються. Зокрема, в Криму", - додав Цехоцький.

Нагадаємо, очільник Херсонської обласної військової адміністрації адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що російські диверсанти намагалися прорватися до Херсона. ЗСУ ліквідували ворожих солдатів.

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