Російські війська намагалися штурмувати правобережжя Херсонщини: деталі від ЗСУ

Росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, спроба штурму для російських військових виявилась невдалою. Своєю чергою, ЗСУ уважно стежать за подіями на цій ділянці фронту - на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ціль Путіна до інавгурації президента США (Дональда Трампа - Ред.) зробити так, аби для переговорів у них було більше козирів. При цьому треба розуміти: як тільки ворог відчує десь якусь слабину, він може перекинути туди резерви. Резерви у них є, вони накопичуються. Зокрема, в Криму", - додав Цехоцький.

Нагадаємо, очільник Херсонської обласної військової адміністрації адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що російські диверсанти намагалися прорватися до Херсона. ЗСУ ліквідували ворожих солдатів.

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