Російські війська намагаються покращити тактичні позиції біля Горлівки на Донеччині – ISW

Окупанти країни-агресорки Росії хочуть захопити трасу, що розташована на заході міста. Крім того, російські загарбники продовжували битву поблизу Кодеми та Зайцевого.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни вели наземні штурми на південь від Бахмута, щоб покращити тактичні позиції у цьому районі. Вони намагаються організувати обмежені наземні атаки на південний захід від міста, аби отримати доступ до траси Т0513 через трасу Т0516. Остання пролягає на захід через Горлівку.

В ISW наголошують, що російські війська намагалися просунутися поблизу Богородичного та наступати в районі Мазанівки й Нової Дмитрівки. Втім, без успіху. У Росії пояснюють, мовляв, воювати там складно, бо "несприятлива місцевість".

Своєю чергою, українські війська зупинили наземні атаки армії-агресорки поблизу Майорська, Залізного та Шумів. Ці населені пункти розташовані приблизно за 25 кілометрів на південний захід від Бахмута, на околиці Горлівки.

Як повідомлялося, російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове. ЗСУ стримали ворожі атаки. Ворог обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка.

Читайте також: